Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları ıslıkladı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maç sonrası taraftarlardan özür dilemek için tribünlere doğru yönelen siyah-beyazlı futbolcular protestolarla karşılaştı.
ŞENOL GÜNEŞ İLK KEZ PROTESTO EDİLDİ
Son 8 resmi maçın sadece 1'ini kazanabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de protestolardan nasibini aldı.
Bir grup taraftarın Şenol Güneş lehine bağırmasına kızan diğer taraftarlar, tecrübeli teknik adamı ilk kez ıslıkladı.
İşte o anlar: