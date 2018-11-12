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Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları ıslıkladı

Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor maçı sonrası özür dilemek için sahada kalan teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları ıslıklayarak protesto etti.

Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları ıslıkladı
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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maç sonrası taraftarlardan özür dilemek için tribünlere doğru yönelen siyah-beyazlı futbolcular protestolarla karşılaştı.

ŞENOL GÜNEŞ İLK KEZ PROTESTO EDİLDİ

Son 8 resmi maçın sadece 1'ini kazanabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de protestolardan nasibini aldı.

Bir grup taraftarın Şenol Güneş lehine bağırmasına kızan diğer taraftarlar, tecrübeli teknik adamı ilk kez ıslıkladı.

İşte o anlar:

Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları ıslıkladı - İZLE

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