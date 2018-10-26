UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu 3. hafta maçında sahasında Belçika'nın Genk takımını konuk etti.

90 dakika boyunca sahada tel tel dökülen siyah-beyazlılar, rakibine 4-2 yenildi.

Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti ViDEO

GÖKHAN VE MEDEL ALKIŞLANDI

Maçın son dakikalarına doğru Gökhan Gönül ve Medel haricinde bütün futbolcuları ıslıklayan siyah-beyazlı taraftarlar, en büyük tepkiyi ise Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma'ya gösterdi.

Top Gökhan ve Medel'e geldiğinde bu iki futbolcuyu alkışlayan taraftarlar, diğer isimleri "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" , "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayan" diyerek protesto etti.