Beşiktaşlı taraftarlar takımı meşalelerle karşıladı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar sezonun en kritik virajından 2-0'lık galibiyet çıkarken, Beşiktaş'ın gündeminde Şenol Güneş vardı.

BİRÇOK DEĞER ANLAMINI YİTİRDİ

Basın toplantısında çok kısa duran ve soru almayan Güneş, "Konuşacak bir şey yok. Birçok değerin anlamını yitirdiği bir ortamda ben monolog yapıldığını, diyalog olmadığını söyledim. Bunun maçla da skorla da alakası yok. Teknik değerlendirme yapmayacağım, üzgünüz kaybettik" dedi.

ÜMRANİYE'DE ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK

Bu sözler üzerine başta Ali Ece olmak üzere bazı spor yazarlarının Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönündeki yorumları siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi.

Ümraniye'ye akın eden taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla tecrübeli teknik adama destek verdi.

İşte o anlar:

Beşiktaşlılar takımı meşalelerle karşıladı - İZLE