Beşiktaşlı taraftarlardan derbi öncesi Pancu hazırlığı

Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var

1 Şenol Güneş'in forvet kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de Babel'i forvet olarak oynatmaya karar verdi.

2 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

3 Cocu ve Şenol Güneş'in derbi mesajları Derbi öncesi her iki teknik adam da oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Cocu, "Ayağa kalkmak için Beşiktaş'ı yenmek zorundayız" dedi. Güneş ise "Kadıköy'den korkmayın" diyerek öğrencilerini motive etti.

4 Rodrigues: Fatih Terim beni güçlü biri yaptı Galatasaray'ın son günlerdeki yıldızı Garry Rodrigues, UEFA'ya verdiği röportajda "Fatih Terim Galatasaray'a geldiğinde beni aldı ve bana çok güvendi." dedi.

5 10 kişi Ankaragücü, Erzurum'dan 3 puan çıkardı Ankaragücü Süper Lig'in 6. haftasında, 8. dakikada 10 kişi kaldığı maçta BB Erzurumspor'u Kenan Özer'in 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

6 Fenerbahçe yönetimi: Hatamızda ısrarcı olmayız Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Cocu'nun geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada "Sözleşmemiz var ama bir mecburiyetimiz yok" dedi.

7 Adem Ljajic: Beşiktaş benim için büyük fırsat Beşiktaş'ın Torino'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve kalitesini kanıtlamak istediğini söyledi.

8 Negredo Al Nasr'daki ilk maçında penaltı kaçırdı Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a transfer olan İspanyol futbolcu Alvaro Negro, ilk maçında kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

9 EURO 2024 kriterlerinde Almanların önündeyiz EURO 2024 adaylığı için UEFA'nın açıkladığı Değerlendirme Raporu'nda statlar konusunda Almanlara fark attık.