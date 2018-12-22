Beşiktaşlı taraftarlardan maç sonu futbolculara tepki

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı takım sezonun ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamladı.

Beşiktaşlı taraftarlardan futbolculara tepki - VİDEO

TARAFTAR MAÇ SONU TEPKİ GÖSTERDİ

4-1 sonuçlanan maçın ardından, deplasmanda takımını desteklemeye giden Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuları tribüne çağırarak tepki gösterdi.

SON 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta galibiyet alamazken bu mücadelelerden sadece 2 puan çıkardı. Ayrıca, siyah-beyazlılar, hafta içi UEFA Avrupa Ligi maçında Malmö'ye 1-0 mağlup oldu ve Avrupa serüvenini grup aşamasında noktaladı.

O FORMA KUTSALDIR NASİP OLMAZ HERKESE

Kötü sonuçlar üst üste gelince 4-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcuları maçın ardından tribüne çağırdı ve "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı.