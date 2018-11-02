Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

Teknik direktör Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da önemli eksikler var.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuları Burak Yılmaz'a sahip çıktı ve "Bordo-mavi formamızla şampiyonluk yaşamış bir futbolcu" ifadelerini kullandı

Futbolda özellikle teknolojinin artmasıyla son dönemde oldukça fazla kural değişikliği yaşanıyor. Bunlardan biri de penaltı atışlarında yaşanacak.

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Fatih Terim'in hedefi fark atmak

Sahasında 15. sıradaki Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hedef sadece galibiyet değil. Terim, öğrencilerinden farklı galibiyet bekliyor.