Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

1 Erzurum'da Özdilek dönemi bitti BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.

2 Diagne ve Mitroglou beklentilerin altında kaldı Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou, beşer resmi maçta birer golde attı ve taraftarın beklentisinin altında kaldı.

3 Futbol tarihindeki ilginç bilgiler 29 kez final oynadığı halde hepsini kaybeden Ballack'tan tutun, kendine kırmızı kart gösteren hakeme kadar futbol tarihinde yaşanan ilginç olayları sizler için derledik.

4 Karius'un sözleşmesindeki özel madde Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'un sözleşmesinde 8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu ortaya çıktı. Kartal, kontratını feshetmek istese de, kararı Alman kaleci verecek.

5 Aziz Yıldırım: TFF başkanlığına aday değilim Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

6 Ozan Kabak Almanya'da manşetlerde Stuttgart'ın Hannover'i 5-1 yendiği maçta 2 gol atan Ozan Kabak, Almanya'nın gündemine oturdu.

7 Onur Kıvrak UÇK'ya başvurdu Trabzonspor'dan 3 milyon 150 bin euroluk alacağı bulunan Onur Kıvrak, parasının hepsinin peşin olarak ödenmesi için UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvurdu.

8 Ersun Yanal, Sinan Gümüş'ü istiyor Fenerbahçe, Serdar Aziz'den sonra Sinan Gümüş'ü de almak için harekete geçti. Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan, sarı-lacivertli formayı giymeye yakın.

9 Galatasaray taraftarları takıma destek oldu Erzurum deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray'a taraftarı destek oldu. Tepki gören tek isim ise Diagne'ydi.