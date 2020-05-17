Beşiktaşlı Yönetici Kocadağ, korona tepkilerini yanıtladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in akıbeti geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklama ile futbolun 12 Haziran'da yeniden geri döneceğini belirtmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine futbol kulüpleri de zaman kaybetmeden futbolcu, teknik heyet ve personelini testten geçirmişti.

Koronavirüs test sonuçları gelen Beşiktaş'ta ise Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte toplam 10 kişinin pozitif olduğu açıklanmıştı.

''BEŞİKTAŞ, EVDE OTURULARAK YÖNETİLMEZ''

Pozitif çıkan testler sonrası, “Yönetimin tesislerde ne işi vardı?” eleştirilerine Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ yanıt verdi.

Sabah'a konuşan Kocadağ, "Başkanımız ve birkaç yönetici olarak kendimize tesislerde ayrı bir yer yaptık. Kulüp binası kapalı bir alan olduğu için açık alanda yaptığımız bölümde günlük işlerimizi yürüttük. Beşiktaş'ta acil şekilde halledilmesi gereken konular vardı. Biz gerekeni yaptık, Beşiktaş gibi koca kulüp evde oturarak yönetilemez." dedi.

''İŞİ SIKI TUTTUK AMA BAŞIMIZA GELDİ''

Başından itibaren tesislerde gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Kocadağ, "Tesisleri haftaya çarşamba gününe kadar kapattık. En başından beri işi sıkı tutup önlemlerimizi almıştık. G.Saray derbisinin ardından 4 test yaptırdık bugüne kadar. Dezenfekte noktasında ilk günden bu yana tesislerimizde yapılması gereken uygulamaları da yerine getirmiştik. Tesis girişine termal kamera koyduk, giriş çıkışlar dezenfekte kabininin içerisinden oldu, tesisleri birçok kez baştan aşağı dezenfekte ettirdik. Tüm bunlara rağmen başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

''OYUNCULAR TEDİRGİNLİK İÇİNDE''

Testi pozitif çıkanlarla Sağlık Bakanlığı'nın temasa geçtiğini vurgulayan Kocadağ, "Oyuncular arasında ister istemez tedirginlik arttı. Çarşamba günü bir kez daha test olacağız. Futbolcularla sürekli iletişim halindeyiz. İhtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Varsa da gidermek için gerekeni yapıyoruz" dedi.

''GÖRÜŞMELERİMİZİ ERTELEDİK''

Öte yandan sözleşme görüşmelerini de ertelediklerini dile getiren siyah-beyazlı yönetici, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

"Normal şartlarda futbolcularımızla, sözleşme yenileme ve indirim konusu hakkında görüşmelerimiz başlayacaktı. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bu durum sonrası bir süre erteledik. Önceliğimiz vakaların bitmesi ve herkesin sağlığına kavuşması. Sözleşme, indirim bunlar şu an konuşabileceğimiz konular değil."