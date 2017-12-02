Beşiktaşlıları çıldırtan pozisyon

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 39. dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu.
OĞUZHAN PENALTI BEKLEDİ
Fernando ile Oğuzhan'ın ikili mücadelesinde Oğuzhan yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus'tan penaltı bekledi ancak Aydınus ve yardımcıları devam kararı verdi.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.)
Pozisyondan sonra hakem Fırat Aydınus'a büyük bir itirazda bulunan Oğuzhan Özyakup, "Hocam vallahi billahi penaltıydı" dedi.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.)
Başiktaşlı taraftarlar da "Pozisyon penaltı Allah belanı versin." şeklinde Fırat Aydınus'a tezahüratta bulundu.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.)