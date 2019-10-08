Beşiktaş'ta 15 futbolcu 22 kez sakatlık yaşadı

Süper Lig'de Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Dorukhan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Milli futbolcunun yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou da sakatlar kervanına katıldı.

SON OLARAK DORUKHAN SAKATLANDI

Son sakatlıkların ardından siyah-beyazlılarda sezon başından beri sakatlanan oyuncu sayısı 15 oldu. Beşiktaş'ın 15 futbolcusu 22 kez sakatlık yaşayarak takımından ayrı kaldı.

Beşiktaş'ta mevcut durumda Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Gökhan Gönül. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalcak olan Dorukhan dışındaki isimlerin sakatlıkları ciddi değil.

YÖNETİM: ZEMİNLE ALAKASI YOK

15 futbolcu içinde en uzun süre sakatlık yaşayan isimler Burak Yılmaz'la Atiba oldu.

Siyah-beyazlı futbolcuların bu kadar sık sakatlanması stadın zeminine bağlanıyor ancak yönetim aynı görüşte değil.

Vodafone Park'ın zemininin düzeldiğini, bunun yanı sıra Nevzat Demir Tesisleri'ndeki zeminin de son derece iyi durumda olduğunu ifade eden yöneticiler, yaşanan sakatlıkların oyuncuların çok hırslı olmasından kaynaklığını dile getirdiler.

Beşiktaş'ta bu sezon sakatlanan isimler: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Roco, Caner Erkin, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Orkan Çınar, Diaby, N'Koudou, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.