Beşiktaş'ta 17 milyon TL'lik Ajdin Hasic ortada yok

Beşiktaş'ta önceki Başkan Fikret Orman'ın son döneminde yapılan transferlerden biri de Bosnalı futbolcu Ajdin Hasic'ti...

Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in genç takımından Kara Kartal'a kazandırılan yıldız adayıyla, 18 yaşını doldurmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayında yeni yönetim döneminde profesyonel sözleşme imzalandı.

Orman yönetiminin, imza parası ve maaş olarak toplamda, 3 milyon 375 bin Euro'ya (23.8 milyon TL) anlaştığı genç kanat oyuncusu, Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarıyla yapılan yoğun pazarlığın ardından toplamda, 2 milyon 475 bin Euro'ya (17.4 milyon TL) 'Evet' deyip Kartal'da kaldı.

ÜMRANİYESPOR'DA OYNAYAMADI

Ara transfer döneminin son gününde İtalya Serie A kulübü Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'in alınmasının ardından 14 yabancı kotası dolan Siyah-Beyazlılar, sezonun ilk yarısını sadece idman yaparak geçiren Hasic'i, şans bulması için 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş'ın kendisini geliştirip yeni dönemde takıma tam hazır olarak katılmasını beklediği genç oyuncu, TFF 1. Lig'de Play-Off yarışı veren Ümraniyespor'da teknik ekibin öncelikli oyuncuları arasına giremedi.

Ümraniye'nin 15 Şubat'ta Boluspor'la oynadığı karşılaşmaya 71. dakikada dahil olup 19 dakika sahada kalan Hasic, 11 Mart'taki Menemenspor mücadelesine ise 70'te girip yine kısıtlı süre alabildi.

Yeni kulübünde 11 maçta 39 dakika süre alabilen Hasic'in, liglerin koronavirüs sebebiyle tatile girmesi sonrasında yetersiz olan taktik ve kondisyon konusundaki durumunun daha geriye gitmesinden korkuluyor...

SONRAKİ SATIŞ İÇİN MADDESİ VAR

Geçen dönemin başında birçok Avrupa kulübünün radarında bulunan 1,77'lik kanat oyuncusunun sözleşmesinde, 'Sonraki satışından menajeri yüzde 50 pay alır' maddesi buluyor.