Beşiktaş'ta 2 başkan adayı var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün beklenmedik bir kararla istifa etti. Kısa süre içinde olağanüstü kongre kararı alacağını ifade eden Orman, görevini tamamladığını dile getirdi.

2012'den beri başkanlık görevini yürüten Orman'ın ayrılığı sonrası ise 2 ismin kongrede kesin aday olacağı konuşuluyor.

ÇEBİ VE ADALI ADAY OLACAK

Beşiktaş başkanlığı için ilk aday, mevcut yönetimde 2. başkanlık görevini sürdüren Serdal Adalı. 2013 yılında başkanlığa adaylığını koyan ancak kazanamayan Adalı, yeniden aday olacak.

Serdal Adalı'nın rakibinin ise Ahmet Nur Çebi olacağı konuşuluyor. Geçmiş dönemlerde Fikret Orman yönetiminde 2. başkanlık yapan bir başka isim olan Çebi'nin, Orman'la arasının açıldığı ve görevi bıraktığı ifade edilmişti.

Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra önümüzdeki günlerde yeni adayların da çıkması söz konusu.

Öte yandan eski başkanlardan Yıldırım Demirören, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Ben o işleri geride bıraktım, kesinlikle başkan adaylığı gündemimde yok" şeklinde konuştu.