Beşiktaş'ta 2 maçlık prim

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 19 puan toplayan Beşiktaş'ta, hesaplar liderlik üzerine kuruldu. Avcı, kalan maçları kazanıp devre arasına zirvede gireceklerini ifade ederken, yönetim de bu doğrultuda harekete geçti.

2 MAÇTA HEDEF 6 PUAN

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, yapılan toplantıda takıma moral depolamak için prim verilmesi konusunda anlaştı.

Siyah-beyazlıların kalan 4 maçında İstanbul dışına çıkmayacak, ancak Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

İki zorlu dış mücadelesinden 6 puan çıkarmayı hedefleyen yönetim, adam başı 50'şer bin lira prim verilmesini kararlaştırdı.

Fikret Orman döneminde uzun süre maaş alamayan futbolcular, Çebi'nin görevi devralmasıyla ödemelerinin bir kısmını almıştı. Siyah-beyazlı oyuncular, maaş sıkıntısı ortadan kalktıktan sonra çıkışa geçti.

Başkan Çebi, prim sisteminin oyuncular üzerinde olumlu etki yapacağını ve 2 maçı da kazanacaklarını düşünüyor.

Beşiktaş'ın kalan maçları:

Kasımpaşa (D)

BtcTurk Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Gençlerbirliği