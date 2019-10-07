Beşiktaş'ta 3 futbolcu derbiyi kaçıracak

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, lider Alanyaspor'u yenerek rahat bir nefes aldı. Ancak siyah-beyazlılar yaşanan sakatlıklardan dolayı adeta 3 puana sevinemedi.

3 İSİM GALATASARAY'A KARŞI YOK

Karşılaşmada dizi dönen Dorukhan Toköz ameliyat edileceği ve yaklaşık olarak 4 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması yaşanan Dorukhan'ın yanı sıra N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup da sakatlandı.

İki oyuncuda da adele yırtığı tespit edilirken, Oğuzhan Özyakup'un 2-3 hafta, N'Koudou'nun ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Böylece Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou, 27 Ekim'de Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

BURAK YILMAZ, DORUKHAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan dün akşam siyah-beyazlı camia hastaneye Dorukhan Toköz'ü ziyarete gitti. Morali son derece bozuk olan ve gözyaşlarına hakim olamayan milli oyuncuyu kaptan Burak Yılmaz teselli etti.

Burak Yılmaz, Dorukhan'a, "Ağlama kardeşim. Ağlama bak herkes burada. Ne olacak döneceksin yine beraber oynayacağız" sözleriyle moral verdi.