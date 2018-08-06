Beşiktaş'ta 3 futbolcu UEFA kadrosunda yok

1 Benfica'nın hocası: F.Bahçe maçında hücum oynayacağız Benfica teknik direktörü Rui Vitoria, temsilcimiz Fenerbahçe'nin çok yetenekli bir takım olduğunu ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

2 3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şu ana kadar sattığı forma ve kombine sayıları belli oldu. Sarı-lacivertliler her iki alanda da lider konumda.

3 4 büyükler zorunlu olarak gençlere yöneldi Usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Finansal Fair Play kriterlerinin genç futbolcular için büyük bir şans olduğunu söyledi.

4 Devler Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in, play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.

5 Nihat Kahveci-Fikret Orman kavgası Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, kendisine tefeci diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a attığı mesajları yayınladı.

6 Ali Koç'un Benfica maçı yorumu Yarın oynayacakları Benfica maçı öncesi zor bir kura çektiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

7 G.Saraylı taraftarlardan Emre Akbaba tezahüratı Galatasaraylı taraftarlar Akhisarspor maçı öncesi, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak isteyen Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulundu.

8 Gomis'in tavırları taraftarı çıldırtıyor Penaltıyı kaçırarak kupanın Akhisarspor'a gitmesine neden olan Gomis'in, karşılaşmanın ardından rakip futbolcularla gülerek sohbet etmesi taraftarı bir hayli kızdırdı.

9 Negredo ve Vida için gelen son teklifler Beşiktaş'ta satış listesine konulan Negredo'yu Cardiff City'nin istediği öğrenildi. Vida ise Arsenal, Everton ve West Ham'ın transfer listesinde bulunuyor.