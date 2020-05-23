Beşiktaş'ta 3 isim satılabilir

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine gelirleri de askıya alınan Beşiktaş'ın, ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiği biliniyordu.

Ancak yeni sezon için takıma takviye de yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gelir elde etmek adına bazı futbolcularını satış listesine koydu.

TAKVİYE VE MAAŞ KAYNAĞI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Domagoj Vida'ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Kartal'ın bu 3 futbolcudan gelir edebilmesi durumunda bu miktarı da gelecek sezonun transfer çalışmalarında ve maaş kaynağı olarak kullanması bekleniyor.

ROCO İSTENENİ VEREMEDİ

2018-2019 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olan ve 3 yıllık imza atan Enzo Roco'nun ilk 2 yıl 1.4 milyon euro olan maaşı, son sezonunda 1.5 milyon euro olacak.

Beşiktaş, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Şilili oyuncuyu satarak, hem bonservis ücreti elde etmek hem de maaş yükünü hafifletmek istiyor.

LJAJİC DE AYRILIĞA HAZIR

Bu sezon başında 6.5 milyon euro ödenerek bonservisi alınan Adem Ljajic de satış listesinde.

Siyah-beyazlılara bonuslarla birlikte 3 milyon euro civarında maaş maliyeti olan Boşnak yıldız, bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Yönetim gelecek resmi teklifleri beklerken Ljajic'in de maaş konusundan taviz verip yeni bir maceraya atılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

VİDA İÇİN TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK

Beşiktaş'ta en çok kazanan isim olan Domagoj Vida, bonuslar hariç 3.3 milyon euro maaş alıyor. Hırvat yıldıza indirim teklifiyle giden siyah-beyazlı yönetim, bu konuda da net bir yanıt alabilmiş değil.

Premier Lig ekipleri başta olmak üzere pek çok talibi olduğu konuşulan Vida için sezon sonunda gelen teklifler masaya yatırılacak.