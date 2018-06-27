Beşiktaş'ta 3 ismin geleceği belirsiz

Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla yeni sezonu açtı. Takımdaki eksik bölgeler için transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlı ekipte bir yandan da ayrılacak isimler belirsizliğini koruyor.

TOLGAY'A TEKLİF VAR, LENS'E YOK

Leverkusen'in yaklaşık 7 milyon euroluk teklif yaptığı Tolgay Arslan için siyah-beyazlı ekip 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Tolgay için Newcastle United ve Cardiff'in de teklif yaptığı ifade ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Beşiktaş'ın küçülmeye gideceğini açıklayan Fikret Orman, Tolgay'ı satmaya sıcak bakıyor. Teklif istenen seviyede olursa transfer gerçekleşecek.

Siyah-beyazlı ekibin son dönemdeki en kötü transferlerinden biri olan Lens ise henüz kulüp bulamadı. Geçen sezon kiralanan devre arasında ise bonservisi alınan Lens beklentileri karşılayamadı ve satış listesinde bulunuyor. Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 250 bin euro kazanan Hollandalı futbolcu, bu rakamın altında bir teklifi kabul etmiyor.

ATİBA'YLA HENÜZ ANLAŞMA YOK

Beşiktaş'ta durumu belirsiz olan bir başka isim de Atiba. 1 yıllık sözleşme yapıldığı haberleri çıksa da henüz rakam konusunda anlaşma yapılamadı. Dün başlayan yeni sezon hazırlıklarında idmana katılmayan Atiba'nın geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.