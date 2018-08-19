Beşiktaş'ta 3 mevki için 9 aday var

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden yürütmeye çalışan Beşiktaş'ta, kaleci, orta saha ve forvet bölgeleri için artık geri sayıma geçildi.

KALE İÇİN LİSTEDE 3 İSİM VAR

Tolga Zengin'in Erzurumspor maçındaki performansını da yakından takip edecek olan yönetim, Real Madrid'in ikinci kalecisi Kiko Casilla'nın yanı sıra, Southampton'ın kalecilerinden Forster'i markaja aldı.

Eğer kaleci transferinde rakamlar istenilen seviyeye gelmezse, yönetim Bursasporlu Harun için yine baskı yapacak. Yönetim bütçenin zorlanmaması için kaleci transferini yapmama seçeneğini de elinin altında tutmaya devam ediyor.

10 NUMARA POZİSYONA ADAY ÇOK

Ofansif orta saha için West Bromwichli Nacer Chadli, Inter'de oynayan Joao Mario ve Dortmundlu Kagawa ile temas sağlayan fakat bir sonuç elde edemeyen Beşiktaş Yönetimi, Trabzonsporlu Sosa'yı da listenin alt sıralarında tutuyor. Ayrıca yönetimin son olarak Eintracht Frankfurt'un orta saha oyuncusu Fabian'ı da gündeminden düşürmediği belirtildi.

YİNE, YENİ, YENİDEN BURAK

Forvet arayışlarını ise Negredo gittikten sonra hızlandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu bölge için de son günleri bekleyecek. Göztepe'nin, Vagner Love için Beşiktaş'a teklif götürme ihtimalini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlıların, Burak Yılmaz ismini öncelikli olarak belirlediği bildirildi.