Beşiktaş'ta 3 oyuncu gönderiliyor

Ara transfer döneminde Cyle Larin ile Alanyaspor'dan Vagner Love'ı transfer eden Beşiktaş'ın kadrosundaki yabancı sayısı 17'ye yükseldi. Yabancı kuralı gereği 14 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek olan siyah-beyazlılar, 3 yabancı oyuncuyu takımdan gönderecek.

GÖNDERİLECEK 3 İSİM VAR

Siyah beyazlılar Hırvat futbolcu Mitrovic için Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş 24 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl önce Hırvatistan’ın Rijeka takımından 4.3 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

Beklenilen performansı sergileyemeyen Mitrovic, son 1 yılda Beşiktaş forması ile 22 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu transfer ile yabancı kontejanında 1 futbolculuk daha yer açmış oldu.

YABANCI SAYISINA ÇÖZÜM

Mitrovic'in ardından gönderilecek diğer iki isim ise Aras Özbiliz ve Denys Boyko. Transferin son gününe kadar bu iki oyuncuyu kiralık veya bonservisiyle göndermeyi düşünen Beşiktaş, aynı zamanda maddi olarak da nefes almak istiyor.

Siyah-beyazlılar Aras ve Boyko'yu gönderemezse son çare olarak lisanslarını askıya alarak Larin ve Love'ı kadroya yazacak.