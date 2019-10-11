Beşiktaş'ta 4 başkan adayının listeleri

Beşiktaş camiasının gözü, 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongrede. Fikret Orman'ın yerine başkan olmak için yarışacak 4 aday var.

Yeterli imza sayısına ulaşan Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay, dün başvurularını tamamladı. Adayların yönetim kurulu listeleri de netleşmeye başladı.

ÇEBİ, TECRÜBELİ İSİMLERİ LİSTESİNE ALDI

Camianın seçimde diğer adaylara göre daha önde gördüğü Ahmet Nur Çebi'nin, listesi dikkat çekiyor.

Çebi, yönetim kuruluna siyah-beyazlı ekibin zor günler yaşadığı ve adına "FEDA" dediği dönemde görev yapan Erdal Torunoğulları, Berk Hacıgüzeller, Mesut Urgancılar ve Berkan Gocay gibi deneyimli isimleri aldı.

Ahmet Nur Çebi'nin muhtemel listesi: Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Berkan Gocay, Çağdaş Abraş, Ahmet Aksu, Selan Ersu, Erkan Doğruer, Berk Hacıgüzeller, Mesut Urgancılar, Mete Vardar.

Serdal Adalı'nın muhtemel listesi: Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu, Erdal Karacan, Uğur Fora, Erdal Karacan, Numan Akpınar, Deniz Atalay, Mustafa Yazıcı.

Hürser Tekinoktay'ın muhtemel listesi: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu.

İsmail Ünal'ın muhtemel listesi: Emin Önal, Tahsin Akıncı, Mehmet Özdilek.