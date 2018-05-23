Beşiktaş'ta 4 futbolcu gönderiliyor

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna üst üste üçüncü şampiyonluk parolasıyla başlayıp, 34 haftalık nefes kesen yarışı dördüncü sırada kapatan Beşiktaş'ta kadro değişiyor.

Siyah-beyazlı yönetim geride kalan sezonda beklentilere yanıt veremeyen birçok oyuncuyla kesin olarak yolları ayırmaya hazırlanıyor. Kartal'da hayal kırıklığı yaratan çok sayıda oyuncunun teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından gözden çıkarıldığı belirlendi.

İLK AŞAMADA 4 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK

Performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan İspanyol golcü Alvaro Negredo, sezon boyunca vasatı aşamayan Jeremain Lens ve devre arası transfer edilen ancak fazla varlık gösteremeyen Vagner Love’un bonservisleriyle birlikte gönderilmesi düşünülüyor. Bu futbolcuların yanı sıra uzun süredir sakatlığı yüzünden sahalardan uzak olan Veli Kavlak'ın da satılması için görüş birliğine varıldı.

Beşiktaş ilk aşamada Negredo, Lens, Vagner Love ve Veli Kavlak'ı bonservisleriyle birlikte yollamayı planlıyor. Ancak yapılan çalışmalar sonunda alıcı kulüp bulunamazsa bu oyuncuların kiralık olarak gönderilmesine çalışılacak.

Kartal'da Negredo'nun 2019, Love'un 2020 ve Lens'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Veli Kavlak'ın kontratı ise 2019'da bitecek.