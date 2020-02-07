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Beşiktaş'ta 4 isim sınırda

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçı öncesi 4 isim ceza sınırında bulunuyor.

| AA
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Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.

NECİP'İN CEZASI BİTTİ 

Necip Uysal'ın cezası bitti. 

Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

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