Beşiktaş'ta 4 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş yeni sezon planlamasına şimdiden başladı.

Siyah-Beyazlı yönetim, mali sıkıntıları aşmak için elinde bulunan yabancılardan kurtulmayı istiyor. Teklifleri değerlendirmeye alan Başkan Fikret Orman yönetimi, verimli olmayan futbolcuları Haziran ayı itibariyle elden çıkartacak.

İŞE YARAMAYANLARA GÜLE GÜLE

Hedef 10 milyon euroyu bulan tasarruf sağlamak. Gidecek isimlerin başında da uzun zamandır forma şansı bulamayan Roco ve Larin geliyor.

Roco’yu isteyen Meksika kulüplerinden Cruz Azul ile görüşmeleri transfer komitesinden Umut Güner sürdürüyor. Larin için de Kanada takımlarından Vancouver ile pazarlık masasına oturuldu.

Devre arasında savunmayı güçlendirmek için alınan ancak Fenerbahçe derbisinde akıl almaz hatalar yapan Mirin de gözden çıkartıldı. Fransız oyuncu için Nantes’in yaptığı 1 milyon euroluk teklif az bulundu. Sürekli parasal sorun çıkartan Adriano da Flamengo’ya satılmak isteniyor.