Beşiktaş'ta 4 önemli eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlaka kazanmak için sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda 4 büyük eksik bulunuyor.
3 SAKAT, 1 CEZALI
Kartal'da Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle, Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.
Kadroda şu futbolcular var:
Loris Karius
Tolga Zengin
Utku Yuvakuran
Gökhan Gönül
Enzo Roco
Fatih Aksoy
Caner Erkin
Atiba Hutchinson
Gary Medel
Necip Uysal
Tolgay Arslan
Oğuzhan Özyakup
Dorukhan Toköz
Ricardo Quaresma
Jeremain Lens
Gökhan Töre
Güven Yalçın
Ryan Babel
Vagner Love
Cyle Larin
Mustafa Pektemek