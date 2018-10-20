Beşiktaş'ta 4 önemli eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlaka kazanmak için sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda 4 büyük eksik bulunuyor.

3 SAKAT, 1 CEZALI

Kartal'da Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle, Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.



Kadroda şu futbolcular var:

Loris Karius

Tolga Zengin

Utku Yuvakuran

Gökhan Gönül

Enzo Roco

Fatih Aksoy

Caner Erkin

Atiba Hutchinson

Gary Medel

Necip Uysal

Tolgay Arslan

Oğuzhan Özyakup

Dorukhan Toköz

Ricardo Quaresma

Jeremain Lens

Gökhan Töre

Güven Yalçın

Ryan Babel

Vagner Love

Cyle Larin

Mustafa Pektemek