Beşiktaş'ta 5 as oyuncu Almanya'ya götürülmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı G Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, grup aşamasındaki son maçında Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla karşı karşıya gelecek.
Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak mücadeleyi, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek. Kassai'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
AA
Son karşılaşmalar öncesi 11 puana ulaşarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran Beşiktaş için Almanya'daki mücadele, formalite maçı olacak. Beşiktaş'ta Pepe, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay maç kadrosuna alınmadı.
GÜNEŞ ROTASYONA GİDİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Almanya'da oynanacak son karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Leipzig karşısında, takımda fazla süre alamayan oyunculara şans verebilir