Okul maçlarında VAR var

1 Emenike amatör takımlarla görüşüyor Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emenike, kendisine kulüp arıyor. Avustralya amatör küme takımlarıyla görüşen Nijeryalı, kontrat alabilmek için gol sözü veriyor.

2 Beşiktaş'ta 5 eksik var Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens maçta forma giyemeyecek.

3 Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Sezon başı kadrosuna kattığı forvetlerden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Gabriel Barbosa'yı transfer edecek.

4 Orman: Hakaret eden UltrAslan bedelini ödeyecek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'a dava açmaya hazırlanıyor.

5 Cenk Tosun gözden düştü İngilizler, bu sezon Everton'da beklentileri karşılayamayan ve son maçlarda süre bile alamayan Cenk Tosun'un yerine İtalyan golcü Belotti'yi transfer etmeyi planlıyor.

6 Ersun Yanal'ın F.Bahçe'den istekleri Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'la Ersun Yanal arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. Yanal'ın sarı-lacivertli ekipten bir takım talepleri var.

7 Pele'ye göre dünyanın en iyisi Messi değil Brezilyalı eski futbolcu Pele, kendisinin Messi'den çok daha iyi bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Messi benimle kıyaslanamaz" dedi.

8 Luka Modric'ten Ballon d'Or göndermesi 10 yıldır Messi ve Ronaldo arasında gidip gelen Ballon d'Or, bu yıl Modric'e verildi. Başarılı futbolcu yaptığı açıklamada "Futbolun sadece gol, gol, gol olmadığını ancak anladılar." dedi.

9 Pogba Juventus'a geri dönüyor Kadrosunu Cristiano Ronaldo ile güçlendiren Juventus, takıma önemli bir takviye daha yapıyor. İngiltere basını Juve'nin Paul Pogba'yı devre arasında transfer edeceğini yazdı.