Beşiktaş'ta 5 eksik var

Ankaragücü, Sarpborg ve Galatasaray galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, Alanyaspor'u da yenerek ligde bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste kazanmak istiyor.
5 EKSİK VAR
Siyah-beyazlılarda kritik maç öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in bugünkü antrenmanda yer almadı.
5 futbolcu da Alanya mücadelesinde forma giyemeyecek.
ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASINDAKİ 11
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu deplasman öncesi ilk 11'ini hazırladı.
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Medel, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love