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Beşiktaş'ta 5 eksik var

Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 5 eksik var
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Ankaragücü, Sarpborg ve Galatasaray galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, Alanyaspor'u da yenerek ligde bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste kazanmak istiyor.

5 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda kritik maç öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Caner Erkin ve Jeremain Lens'in bugünkü antrenmanda yer almadı.

5 futbolcu da Alanya mücadelesinde forma giyemeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASINDAKİ 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu deplasman öncesi ilk 11'ini hazırladı.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Medel, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

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