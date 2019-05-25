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Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta dünkü maçın ardından adeta 'veda gecesi' yaşandı. Şenol Güneş dışında 5 futbolcu daha siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
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Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmayı 3-2 kazanarak ligi 3. sırada bitiren siyah-beyazlılarda mücadelenin ardından adeta 'veda gecesi' yaşandı.

4 yıldır Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş alkışlarla milli takıma uğurlanırken, Quaresma'nın da aralarında bulunduğu 5 futbolcu da siyah-beyazlı takıma dün gece veda etti.

QUARESMA ISLIKLANDI

Sözleşmeleri sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Adriano ve dün oyundan çıkarılınca direkt olarak soyunma odasına giden Quaresma siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı.

Ayrıca Portekizli futbolcunun ara ara ıslıklanması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Kartal'da operasyonun devam edeceği, Lens ve Larin gibi isimlerle de yolların ayrılacağı belirtildi.

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