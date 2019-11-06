Beşiktaş'ta 6 as futbolcu kadroya alınmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, yarın akşam Portekiz'de Braga'ya konuk olacak.

ÖNEMLİ İSİMLER BRAGA DEPLASMANINDA YOK

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı; Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül'ü Portekiz'e götürmeme kararı aldı.

Beşiktaş'ın bu 6 as oyuncusundan 5'i, ligde oynanan son Antalyaspor maçında görev yaptı. Gökhan Gönül, Atiba, Ruiz ve Diaby karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ise son yarım saat oyuna girdi.

Abdullah Avcı'nın bu rotasyon kararı taraftarların tepkisini çekti. Grupta puansız son sırada yer alan Beşiktaş'ın, matematiksel olarak şansı devam ediyor.

Öte yandan Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de bazı Avrupa maçlarında as oyuncularını oynatmamakla eleştiriliyordu.

Beşiktaş'ın Braga maçı kamp kadrosu: