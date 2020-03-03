Beşiktaş'ta 6 oyuncu kart sınırında

Siyah-beyazlılarda, Galatasaray maçı öncesi sarı kart alarmı verildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Umut Nayir, Kevin N'Koudou ve Tyler Boyd, Ankaragücü maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk 11'de Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd'un da sahada olması ihtimal dahilinde.

SERGEN YALÇIN'DAN FUTBOLCULARA UYARI

Teknik direktör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını sürekli uyaracak olan tecrübeli teknik adam, futbolculardan özellikle hakemle diyaloğa girmemelerini isteyecek. Rakip oyuncularla da sert tartışmalar yaşanmasını istemeyen Yalçın'ın, gerekirse özel toplantılar yaparak futbolculara uyarılarda bulunması da kaçınılmaz görünüyor.