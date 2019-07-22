Beşiktaş'ta 7 futbolcu gönderiliyor

Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken, siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Oyuncularına oyun felsefesini ezberleten Avcı, 7 futbolcuyu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

LENS, MİRİN DAHİL 7 İSİM GİDİCİ

Başakşehir'e oynattığı pasa dayalı oyunu Beşiktaş'a da yerleştirmek isteyen Avcı, sık sık taktik anlayışını oyuncularına anlatıyor.

Yıldız futbolculardan oluşan değil, sistemli bir takım kurmak istediklerini ve bu yüzden çok fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan 56 yaşındaki hoca, gönderilmesi gereken isimleri de belirledi.

Avcı kamp performansını beğenmediği 7 futbolcunun üzerini çizdi.

Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri dikiş tutturamayan Lens, performansı vasatı aşamayan stopler Mirin ve Roco Avcı'dan geçer not alamadı.

Bu futbolcuların yanı sıra, Utku Yuvakuran, Orkan Çınar, Oğuzhan Aydoğdu ve Muhayer Oktay siyah-beyazlı takımda düşünülmeyen diğer isimler.



