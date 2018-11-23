Beşiktaş'ta 7 oyuncu kadroda yok

Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

1 Fenerbahçeli futbolcular derbiye özel hazırlanıyor Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavili ekibe geçmiş karşılaşmalarda atılan golleri izleyerek motive oluyorlar.

2 Onur Kıvrak: Kulüp bul derlerse bulurum Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı elinden alınan Onur Kıvrak, açıklamada bulundu. Tecrübeli eldiven yaptığı açıklamada "Ben hakkımı helal ediyorum. Kulüp bul derlerse bulurum" dedi.

3 Londra'da Beşiktaş-Burak Yılmaz zirvesi Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Trabzonspor ile ayrılık noktasında olan Burak Yılmaz'ın Londra'da bir araya geldi.

4 Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe ile Giresunspor, Galatasaray'la Keçiörengücü karşılaştı.

5 Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti TFF, 'elverişsiz saha şartları' gerekçesiyle Ankaragücü-Beşiktaş maçının Osmanlı Stadı'nda oynanamayacağını Ankara ekibine bildirdi.

6 Pepe'den kötü haber Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Pepe, Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

7 Maurizio Sarri Cengiz Ünder'i istiyor Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Chelsea menajeri Maurizio Sarri, yetenekli futbolcunun transfer edilmesini istedi.

8 Boca Juniors antrenmanını 50 bin kişi izledi Ezeli rakibi River Plate ile Libertadores finalinde karşılaşacak olan Boca Juniors'un, La Bombonera Stadı'nda yaptığı son idmanı binlerce kişi takip etti.

9 Aatıf'la Dirar'ı isteyen takımlar Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Aatıf'ın alınmasını istedi. Dirar'a ise Anderlecht talip oldu.