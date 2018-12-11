Beşiktaş'ta 8 futbolcu Malmö maçında yok

Beşiktaş, I Grubu'nda son maçında perşembe günü Malmö karşısına çıkıyor.

Gruptaki 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar 7 puanla ikinci sırada bulunuyor.

BERABERLİK BİLE YETİYOR

Beşiktaş karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde dahi adını son 32 takım arasına yazdıracak.

Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Caner Erkin, Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens ile UEFA listesinde olmayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, mücadelede forma giyemeyecek.

PEPE VE BABEL'DE DURUM FARKLI

Siyah-beyazlı kulüp, Pepe ve Babel'in sakat olduğunu açıklasa da işin aslı başka.

Pepe'nin parasını alamadığı için TFF'ye ihtarname gönderdiği, Portekizli stoperin bu yüzden uzun süredir kadroya alınmadığı öğrenildi.

Ayrıca maaşına zam yapılmadığı için yönetimle ters düşen ve son olarak bir taraftara sosyal medya üzerinden hakaret eden Babel'in de bu sebeplerden ötürü kadroya giremediği belirtildi.

MUHTEMEL 11

Eksik oyuncularının yokluğunda ideal 11’i kurmakta zorlanan Şenol Güneş, son maçlarda olduğu gibi Necip Uysal'a Domagoj Vida ile birlikte savunmanın göbeğinde görev vermeyi planlıyor.

Orta sahada Gary Medel-Oğuzhan Özyakup-Adem Ljajic, hücum hattında ise Ricardo Quaresma-Vagner Love-Mustafa Pektemek'in forma giymeleri bekleniyor.

Vodafone Park’ta 20:55'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Banti yönetecek.