1 Yönetimden Soldado'ya yeni teklif Yeni sezonun planlamasını yapan Ersun Yanal, forvet bölgesindeki 3 oyuncudan sadece Soldado'nun kalmasını istedi. ispanyol golcüyle yeni sözleşme imzalanacak.

2 Beşiktaş'ta 8 isim gelecek sezon kadroda olmayacak Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörün gelmesini beklemeden bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimler arasında Quaresma ve Atiba da var.

3 Belhanda sezon sonu satılıyor Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda için 11 milyon euroluk teklif geldi. Deneyimli futbolcu transfer olursa yıllık 6 milyon euro kazanacak.

4 Ahmet Ağaoğlu: Onur Kıvrak UÇK'ya başvurdu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onur Kıvrak'ın alacaklarının tamamı için bordo-mavili ekibi UÇK'ya şikayet ettiğini doğruladı.

5 Fenerbahçe'nin Avrupa hesabı Süper Lig'de kötü bir sezon yaşayan Fenerbahçe, seri galibiyetler alarak ligi beşinci sırada bitirmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa şansı devam ediyor.

6 Fatih Terim: Bu destek bizi şampiyon yapacak Erzurumspor ile berabere kalmasına rağmen taraftarlar tarafından havalimanında meşalelerle karşılanan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

7 F.Bahçe'nin gündeminde Mata ve Hegazy var Skrtel'le anlaşamayan Fenerbahçe, West Brom'un stoperi Hegazy ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Mata için de şartları zorlayacak.

8 Fikret Orman, Conte ile görüştü Şenol Güneş'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin son hoca adayı Antonio Conte.

9 Trabzonspor, Kasımpaşa ile berabere kaldı Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.