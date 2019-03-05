Beşiktaş'ta 8 isim gelecek sezon kadroda olmayacak

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi.
Bir yandan Conte, Sergen Yalçın, Bilic, Tamer Tuna ve Guti gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, diğer taraftan da yeni teknik adamın gelmesini beklemeden kadroda temizlik yapmaya hazırlanıyor.
8 İSİM SENEYE YOK
Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Larin, Adriano, Quaresma ve Atiba yönetimin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler.
Ayrıca iyi bir teklif gelmesi halinde Vida'nın da satılacağı öğrenildi.