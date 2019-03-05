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Beşiktaş'ta 8 isim gelecek sezon kadroda olmayacak

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörün gelmesini beklemeden bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimler arasında Quaresma ve Atiba da var.

Beşiktaş'ta 8 isim gelecek sezon kadroda olmayacak
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi.

Bir yandan Conte, Sergen Yalçın, Bilic, Tamer Tuna ve Guti gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, diğer taraftan da yeni teknik adamın gelmesini beklemeden kadroda temizlik yapmaya hazırlanıyor.

8 İSİM SENEYE YOK

Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Larin, Adriano, Quaresma ve Atiba yönetimin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler.

Ayrıca iyi bir teklif gelmesi halinde Vida'nın da satılacağı öğrenildi.

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