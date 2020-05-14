Beşiktaş ve Kasımpaşa'da koronavirüs vakaları

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in, 12 Haziran tarihinde devam edeceğinin açıklanması üzerine kulüpler, futbol takımlarını koronavirüs testinden geçirmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz gün tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez koronavirüs testi yapan Beşiktaş, sonuçları açıkladı.

8 KİŞİ POZİTİF

Yapılan testler sonucunda 8 kişinin pozitif çıktığını belirten siyah-beyazlı kulüp, kişilerin takip ve tedavi süreçlerine başlandığını söyledi.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

''13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.''

VAKALARDAN BİRİ FUTBOLCU

Öte yandan pozitif vakaların birinin futbolcu, diğer 7'sinin ise kulüp çalışanı olduğu öğrenildi.

KASIMPAŞA'DA DA İKİ VAKA VAR

Diğer yandan Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da da iki futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.