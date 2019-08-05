Beşiktaş'ta Aboubakar harekatı

Siyah-beyazlıların tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz’ın Udinese’yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağından sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması transfer çalışmalarında ibrenin forvet hattına kaymasına neden oldu.

2016-17 sezonunda Kamerunlu golcüyü Porto'dan 1 yıllığına kiralayan Kartal, oyuncunun bonservisini alamazsa tekrar bu formülü deneyecek.

Türkiye'ye geldiği sezon taraftarların büyük beğenisini kazanan Aboubakar, her fırsatta Beşiktaş sevgisini dile getirmesi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Yönetim, bu transferde Porto'yu ikna ederse oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katacak.

SAKATLIK SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçen sezon çapraz bağlarının kopması sonucu sakatlık sorunlarıyla uğraşan yıldız oyuncu, yalnızca 11 maçta görev alabildi ve 4 gollük bir performans ortaya koydu.

Porto'nun forvet hattında Majeed Waris, Fernando, Ze Luis, Tiquinho Soares ve Moussa Marega gibi isimlerin olması, bu transferin gerçekleşme ihtimalini daha da yükseltiyor.

19 GOL 4 ASİST

Öte yandan 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, oynadığı 38 maçta 19 gol 4 asistlik bir grafik çizmişti.