Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve N'Koudou idmana katılmadı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana; grip olan Adem Ljajic, kaslarında zorlanma bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Atiba Hutchinson ise salonda çalıştı.

Koşularla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, bir süre kondisyon idmanı yaptı. Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng, antrenmanı bu bölümde noktaladı.

Diğer futbolcular ise üç gruba ayrılarak, yarım sahada çift kale turnuva maçı yaptı. Yardımcı antrenör Ozan Köprülü'nün de forma giydiği turnuvayı; Utku Yuvakuran, Jeremain Lens, Domagoj Vida, Caner Erkin, Güven Yalçın, Victor Ruiz ve Muhammed Elneny kazandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın devam edecek.