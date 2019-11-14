Beşiktaş'ta Ajdin Hasic kadroya katılacak

Kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan siyah-beyazlı ekip, bir yandan devre arası transfer çalışmalarını, bir yandan da gönderilecek oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.
BOSNALI HASİC İKİNCİ DEVRE KADRODA OLACAK
Beşiktaş, öncelikli olarak büyük beklentilerle alınan ve bir süredir takımla idmanlara çıkan Ajdin Hasic'i kadroya katacak.
(Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nın kaptanı Ajdin Hasic)
2001 doğumlu Ajdin Hasic, Bosna Hersek U-19 takımının kaptanlığını da yapıyor. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Hasic, 10 numara ve sağ açık pozisyonlarında oynuyor.
Hasic'le birlikte yabancı kontenjanı dolacak olan Kartal, bazı isimlerle yolları ayırarak yeni transferlere yer açacak.
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilk gidenler Jermain Lens ve Enzo Roco olacak.