Beşiktaş'ta Atiba takımla çalıştı

8,773 kez izlendi

9,723 kez izlendi

Anthony Joshua yine nakavtla kazandı

11,347 kez izlendi

8,258 kez izlendi

28,315 kez izlendi

Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları

41,045 kez izlendi

9,990 kez izlendi

2,683 kez izlendi

9,608 kez izlendi

Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

1,524 kez izlendi

Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koltuğu sallantıda olan Phillip Cocu'ya sahip çıktı. Hollandalı hocayla toplantı yapan Koç, "Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde yenerken, Eder müthiş bir gol attı.

Lobi yaparak EURO 2024'ü kazanan Almanya'nın organizasyonu nasıl kazandığı ortada. Alman taraftarlar, Federasyonun UEFA'ya rüşvet verdiğini söylemişti.

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı Almanya'ya verdi. 12 ülke Almanları desteklerken, Türkiye'ye sadece 4 ülke oy verdi.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, EURO 2024'ün neden Almanya'ya verildiğini anlattı.

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, yaptığı açıklamada adil olmayan bir rapor hazırlandığını belirtti.

Rıdvan Dilmen: Adil olmayan bir rapor

1 Federasyonumuz UEFA binasında EURO 2024'ün hangi ülkede düzenleneceği birazdan açıklanacak. Federasyon yetkilileri sunumunu yaptı, UEFA'nın kararı bekleniyor.

2 UEFA, EURO 2024 kararını açıklıyor Almanya ile EURO 2024 adaylığı için yarışan Türkiye, bugün bu dev organizasyona sahip olma şansına erişebilir.

3 EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenleneceğini resmen açıkladı.

4 EURO 2024 için oy kullanacak 17 isim Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülke için bugün İsviçre'nin Nyon kentinde oylama yapılacak.

5 Ceferin Almanya'nın kazanma gerekçesini açıkladı UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, EURO 2024'ün neden Almanya'ya verildiğini anlattı.

6 Almanlar, Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti Alman Futbol Federasyonu 'Türkiye'yi tuttuğu' gerekçesiyle Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti.

7 EURO 2024'te oy kullanan ülkeler Sportif açıdan her anlamda hazır olarak aday olduğumuz EURO 2024, UEFA yönetiminde bulunan ülkelerin oylaması sonucunda Almanya'ya verildi.

8 Onur Kıvrak: Trabzonspor'a ihanet etmedim Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

9 İyi hazırlandığımız EURO 2024'ü kaybettik UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'nın düzenleyeceğini açıkladı.