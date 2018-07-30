Beşiktaş'ta Babel ve Adriano'ya yeni sözleşme

Siyah-beyazlılar, 1 yıllık sözleşmeleri bulunan iki futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturup tekliflerini iletecek. Adriano kalmayı çok istediği için bu oyuncuyla kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor. Ryan Babel'in ise ücretine zam istediği belirtiliyor.

HER İKİ OYUNCUYA DA 1+1'LİK KONTRAT

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Adriano ve Babel'in sözleşmesini uzatmak için menajerleriyle masaya oturacak olan Beşiktaşlı idareciler, böylelikle iki önemli yıldızından ilerleyen yıllarda da faydalanmayı hedefliyor.

Brezilya ekibi Flamengo'ya transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel'e, 1+1 yıllık kontratın önerileceği bildirildi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye karar veren Babel'in, 2.1 milyon euroluk maaşının artırılması halinde siyah-beyazlılarda kalmayı planlıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosundaki değişilmez isimleri arasında yer alan Adriano'ya da 1+1 senelik yeni öneri sunulacağı belirtildi.

ATİBA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson belirsizliği nihayet sona erdi ve iç transferdeki en büyük sorun çözüldü. Siyah beyazlı yönetim, sözleşmesi sona eren Kanadalı orta saha oyuncusuyla yeniden anlaşmayı başardı. 5 yıldır Beşiktaş forması giyen Atiba, yıllık 825 bin euro karşılığında 1+1 yıllık mukavele imzalamayı kabul etti.

Performans hesabına göre yapılan anlaşmaya göre Atiba, 10 maç oynarsa 100 bin, 20 maçta 250 bin, 30 maçta forma giyerse 500 bin euro ekstra ücret alacak. Atiba, Beşiktaş'ın bir sezon içerisinde oynayacağı tüm maçların yüzde 50'sinde forma giyerse, ekstra 250 bin euro daha almaya hak kazanacak. Bu durumda 35 yaşındaki futbolcunun yılda kazanacağı toplam ücret 1 milyon 325 bin euroya ulaşacak.