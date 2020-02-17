Beşiktaş'ta bağış kampanyası başlıyor

Cumartesi günü düzenlenen Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Kulübün elektrik faturasını ödeyecek parasının bile olmadığını söyleyen Çebi, bağış kampanyası başlatacaklarını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine harekete geçen siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban'ın, sabah saatlerinde Üsküdar'da Çağdaş Beşiktaşlılar Derneği'nin üyeleri ile bir araya geldiği öğrenildi.

"KAMPANYAYI MART AYINDA BAŞLATACAĞIZ"

Siyah-beyazlı renklere gönül verenlerin zor günlerde bir araya gelmeleri gerektiğini belirten Dalgakıran, "Kampanyayı mart ayı başında hayata geçirmeyi geçmeyi planlıyoruz ve başaracağız. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşlarımız var gücümüzle çalışıyoruz. Kimse merak etmesin, kulübümüzün haklarını en küçük noktasına kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

ADI "KARTAL OL" OLSUN DEDİLER

Öte yandan gelen isim önerilerinden birini kürsüde açıklayan Başkan Çebi, "Kampanya için 'Kartal Ol' önerisi geldi ama bu biraz 'Fener Ol'a benzedi. Biz daha duygusal olabiliriz. Yine de değerlendireceğiz, fikir veren arkadaşa çok teşekkürler." dedi.