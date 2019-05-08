Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri

Siyah-beyazlı ekip 12 Mayıs pazar günü yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Fikret Orman, Hürser Tekinoktay'la yarışacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve başkan adayı Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listelerini teslim etti.
ALBAYRAK VE CANDAŞ TOLGA YOK
Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesinde 4 isim yer almazken, 2 yeni isim listede kendine yer buldu.
Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten, Orman'ın listesinde yer almazken Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu yönetime giren iki yeni isim oldu.
Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Asil üyeler: Serdal Adalı - Ahmet Ürkmezgil - Umut Güner - Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Deniz Atalay - Ahmet Kavalcı - Doğan Küçükemre Hüseyin Yücel
Yedek üyeler: Hüseyin Mican - Hakan Özköse - Erdal Karacan - Melih Aydoğdu - Serkan Yazıcıoğlu.
Hürser Tekinoktay'ın yönetim listesinde şu ana kadar belli olan kişiler:
Mehmet Terzi - Mehmet Serkan Engin - Engin Bayraktutan - Emre Esen - Tamer Mert - Temuçin Tüzecan ve Asım Kantoğlu.