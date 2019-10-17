Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri

1 Merih Demiral'ı Manchester United istiyor Manchester United, milli oyuncumuz Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon euro önerdi, ancak İtalyan devinin bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

2 Salah'tan kızına doğum günü jesti Liverpool'un yıldız futbolcusu Salah, kızının doğum günü için Moana isimli animasyon filmindeki Maui karakterine büründü.

3 Ersun Yanal bir stoper daha istiyor Göreve geldiği günden bu yana 4 stoper transferi yaptıran Ersun Yanal, devre arasında bir defans oyuncusu daha istedi. Yanal'ın, Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'den memnun olmadığı öğrenildi.

4 Şenol Güneş'le Abdullah Avcı barıştı A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın deneyimli hocası Abdullah Avcı'yı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret etti.

5 Messi: Falcao büyüleyici bir forvet Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun zamanla kalitesini göstereceğini söyleyen Messi, "Durdurulması çok zor bir oyuncu" dedi.

6 Mesut Özil: Almanlar bana 'Türk domuzu' dedi İngiliz basınına konuşan Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı bırakmasında etkili olan ırkçılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

7 Merih, idmanlarda Ronaldo ile çalışıyor Gösterdiği gelişim ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken milli futbolcu Merih Demiral'ın, antrenmanlarda Ronaldo ile birebir çalıştığı ifade edildi.

8 Nakavt olduğu maçın ardından hayatını kaybetti 10. raundun sonunda Charles Conwell'a yenilen Patrick Day, hastaneye kaldırılmıştı. 4 gündür komada olan boksör, yaşam savaşını kaybetti.

9 Genoa'da Sinan Gümüş krizi Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Genoa'ya imza atan Sinan Gümüş, henüz süre alamadı.