Beşiktaş'ta başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın olağanüstü seçim kararı almasının ardından gözler göreve talip olacak isimlere çevrilmişti.
Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay, geçtiğimiz perşembe günü adaylığını resmen açıklamıştı.
Bugün aniden bir karar alan İsmail Ünal, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kalan 3 aday ise yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti.
İşte adayların listeleri:
AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ
Enis Ulusoy
Emre Kocadağ
Erdal Torunoğulları
Adnan Dalgakıran
Kemal Erdoğan
Mesut Urgancılar
Fatih Hakan Avşar
Berkan Gocay
YEDEK ÜYELER
Efe Bezci
Umut Şenol
Fırat Fidan
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
Emin Önal
Hüseyin Yücel
Doğan Küçükemre
Ahmet Selçuk Sert
Ahmet Akçelik
Hicabi Gökdereli
Melih Aydoğdu
Yücel Biçer
YEDEK ÜYELER
Erdal Karacan
Kemal Çiloğlu
Uğur Fora
Ahmet Oğuz Uçar
Süha Taşpolatoğlu
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
Tamer Mert
Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
YEDEKLER ÜYELER
Aker Çıtak
Murat Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tuna Fişekçioğlu