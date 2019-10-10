Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan isimler

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor...

Seçime girmek isteyen adayların, bugün saat 17.00'ye kadar topladıkları imzaları Divan Kurulu'na teslim etmesi gerekiyor.

Şu ana kadar resmi olarak başvuran üç isim var: Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi.

Aday olması beklenen bir diğer isim İsmail Ünal ise henüz resmi başvuruyu yapmadı.

ORMAN ADAY OLMAYACAK

Öte yandan aday çıkmaması ihtimalini düşünerek 250 adet imzayı hazırlayan Fikret Orman'ın, Adalı'nın adaylığını ilan etmesiyle birlikte seçime girme olasılığı kalmadı.