Beşiktaş'ta bazı isimlerle yollar ayrılıyor

Üst üste 2 sezon şampiyon olduktan sonra düşüş içine giren Beşiktaş'ta gelecek sezon yeni bir sayfa açıklacak.

2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlıyor.

Yönetimin göndermeyi düşündüğü futbolcuların bir çoğu, taraftarlar tarafından ıslıklanan, yetersiz bulunan isimler.

PEKTEMEK KESİN YOK

Kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mustafa Pektemek kesin olarak önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmayacak.

Diğer taraftan geldiği günden bu yana vasatı aşamayan Lens, Roco ve Larin'i satış listesine koyan yönetim, bu isimleri en kötü ihtimalle kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.





QUARESMA DEVRİ KAPANIYOR

Kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartlar ve sorumsuzca davranışları nedeniyle bu sezon sık sık ıslıklanan Ricardo Quaresma da gelecek sezon siyah-beyazlı takımda olmayacak.

Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcunun Çin ya da Arap ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

ADRİANO VE OĞUZHAN DA GİDEBİLİR

Üst üste kazanılan şampiyonluklarda aslan payına sahip olan ancak son 2 yıldır büyük bir düşüş yaşayan Oğuzhan Özyakup da gönderilecekler listesinde yer alıyor.

Başkan Fikret Orman'ın, Oğuzhan'la özel bir görüşme yaptıktan sonra son kararını vereceği öğrenildi.

Öte yandan kalitesi tartışılmasa da sık sık sakatlandığı için takımını kritik maçlarda yalnız bırakan Adriano'nun da siyah-beyazlı kulübe veda etmesi bekleniyor.