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Beşiktaş'ta Boateng gidiyor

Beşiktaş, sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Boateng ile ücretinin yüksek olması nedeniyle yolları ayırmaya hazırlanıyor.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Fiorentina forması giyen Kevin Prince-Boateng'i, kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz gün Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, bir ayrılığın daha gelebileceği öğrenildi.

ALDIĞI ÜCRET FAZLA GELİYOR

Koronavirüs salgını dolayısıyla ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen siyah-beyazlı yönetimin, aldığı ücretin fazla olması nedeniyle Ganalı futbolcuyla yolları ayırabileceği belirtildi.

6 AY İÇİN 350 BİN EURO

Fiorentina'dan 6 aylığına kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Boateng, Beşiktaş'tan bu süre için 350 bin euro kazandı.

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde; 10 maçta forma giymesi halinde kontratı 1 yıl uzar maddesi de yer alıyordu. 

6 MAÇTA 2 GOL

Siyah-beyazlılarda 6 maça çıkan Boateng, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 

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