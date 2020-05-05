Beşiktaş'ta Boateng gidiyor

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Fiorentina forması giyen Kevin Prince-Boateng'i, kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz gün Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, bir ayrılığın daha gelebileceği öğrenildi.

ALDIĞI ÜCRET FAZLA GELİYOR

Koronavirüs salgını dolayısıyla ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen siyah-beyazlı yönetimin, aldığı ücretin fazla olması nedeniyle Ganalı futbolcuyla yolları ayırabileceği belirtildi.

6 AY İÇİN 350 BİN EURO

Fiorentina'dan 6 aylığına kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Boateng, Beşiktaş'tan bu süre için 350 bin euro kazandı.

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde; 10 maçta forma giymesi halinde kontratı 1 yıl uzar maddesi de yer alıyordu.

6 MAÇTA 2 GOL

Siyah-beyazlılarda 6 maça çıkan Boateng, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.