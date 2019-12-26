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Beşiktaş'ta 'böcek' alarmı

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman dönemindeki yönetimsel konuların sık sık kamuoyuna sızdırılması nedeniyle, statta ses dinleme cihazı araması yaptırdı.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta 'böcek' alarmı
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemde çıkan haberlerden rahatsız oldu.

Fikret Orman dönemindeki yönetimsel konuların sürekli basına sızdırılması üzerine harekete geçen Çebi, statta böcek (ses dinleme cihazı) araması yaptırdı.

Son olarak dün Orman'ın asistanı Başak Peki'nin 27 bin liralık alacağı sebebiyle siyah-beyazlı kulübe haciz kararı yolladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Aramanın tamamlandığı ancak neticeyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadığı öğrenildi.

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