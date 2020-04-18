Beşiktaş'ta 'borçsuzluk kağıdı' krizi

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir darbe de eski oyunculardan geldi.

Avrupa kupalarına katılmak için UEFA'ya borçsuzluk kağıdı göndermek zorunda olan siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak 2019 yılında takımdan ayrılan Vagner Love ile Aras Özbiliz ile temasa geçti.

PEŞİN İSTEDİLER

Yönetimin, 600'er bin euro alacakları bulunan bu iki isme parayı taksitle vermeyi teklif ettiği ancak oyuncuların peşin ödeme yapılmasını istediği öğrenildi.

ROCO İMZA PARASINI İSTİYOR

Love ve Aras'tan istediği yanıtı alamayan idarecilere bir kötü haber de Enzo Roco'dan geldi.

Transfer edilirken imza parası sözü verilen Şilili futbolcu, alacağı olan 1 milyon 300 bin euronun taksitle değil peşin olarak verilmesini istedi.

Yönetim şimdi, bu üç krizi aşmak için yeni yollar arıyor.