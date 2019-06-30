Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'ın Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u, Fenerbahçe'nin ise Max Kruse'yi transfer etmesi siyah-beyazlı taraftarları beklenti içine sokmuştu.

Edinilen bilgiye göre Kartal'da iki ismin transferinde sona gelindi.

KULÜBÜYLE DE ANLAŞILDI

Yönetimin, geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Tyler Boyd'la her konuda anlaştığı ve oyuncunun kulübü Vitoria Guimaraes'le de ödeme şekli konusunda (2 milyon euro) son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Beşiktaşlı taraftara bir müjde de bonservisi elinde olan Hollandalı futbolcu Luciano Narsingh'ten geldi. Kartal, yıldız futbolcuyla da el sıkıştı.

PSV ve Swansea City gibi takımların formalarını giyen 28 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Yönetimin bu iki transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.