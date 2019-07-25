Beşiktaş'ta Burak sevinci

Yeni sezon hazırlığı için Avusturya'ya giden Beşiktaş, Salzburg'da kamp çalışmalarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına kuvvet uygulamaları ve paslaşma ağırlıklı bir antrenman yaptırdı.
BURAK DÖNDÜ
Öte yandan stres kırığı ameliyatı sonrası bir süredir çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Burak Yılmaz, ilk defa takımla birlikte çalışmalara başladı.
Yıldız oyuncunun ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceğini öğrenen futbolcularda moraller tavan yaptı.
Beşiktaş burada ilk hazırlık maçını cumartesi günü 18:00’de CD Eibar ekibiyle yapacak.