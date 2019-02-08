Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönüyor

Erzurumspor'un, resmi Twitter hesabından Özgür Yankaya'ya "Operasyon Çocuğu" demesi büyük tepki topladı. Kulüp daha sonra bu paylaşımı sildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İsmail, Mehmet Topal, Valbuena, Soldado, Kameni, Tolga, Neustatder, Frey ve Benzia ile yolların ayrılmasını istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana'dan İstanbul'a dönmeden önce son bir kez babasının mezarına giderek dua etti.

Brezilya'nın Flamengo kulübünün antrenman sahasında yangın çıktı. Yangın sırasında altyapı binalarında olan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 10 futbolcunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Juventus'tan Al Duhail takımına transfer olan Medhi Benatia, Manchester United'dan teklif aldığını ancak Müslüman bir ülke olduğu için Katar'a gitmeyi tercih ettiğini söyledi.

Bu sezon Galatasaray'a hucüm anlamında önemli katkı sağlayan Onyekuru, Galatasaray Yönetimine "Everton ile anlaşırsanız seve seve Galatasaray'da kalırım." dedi.

İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.

1 New York Knicks Enes Kanter ile yollarını ayırdı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen NBA basketbolcusu Enes Kanter, takımı New York Knick tarafından kovuldu.

2 Eski öğrencileri Fatih Terim'i yalnız bıraktı Babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim cenazede yalnız bırakıldı. Törende G.Saray ve Milli Takım'da beraber büyük başarılara imza attığı futbolcuların hiçbirinin olmaması dikkat çekti.

3 Emiliano Sala hayatını kaybetti Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu açıklandı.

4 Erzurumspor'un Özgür Yankaya tweeti tepki topladı Erzurumspor'un, resmi Twitter hesabından Özgür Yankaya'ya "Operasyon Çocuğu" demesi büyük tepki topladı. Kulüp daha sonra bu paylaşımı sildi.

5 Fas basını: Belhanda Al İttihad’da Fas basını, Belhanda'nın sezon sonunda Al İttihad'a transfer olacağını yazdı. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun 9 milyon euroya satıldığı belirtildi.

6 Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana'dan İstanbul'a dönmeden önce son bir kez babasının mezarına giderek dua etti.

7 F.Bahçe'de sezon sonunda gönderilecek futbolcular Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İsmail, Mehmet Topal, Valbuena, Soldado, Kameni, Tolga, Neustatder, Frey ve Benzia ile yolların ayrılmasını istedi.

8 Benatia: Çocuklarım için Manchester United'ı reddettim Juventus'tan Al Duhail takımına transfer olan Medhi Benatia, Manchester United'dan teklif aldığını ancak Müslüman bir ülke olduğu için Katar'a gitmeyi tercih ettiğini söyledi.

9 Şenol Güneş'in Bursaspor maçı 11'i Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Tecrübeli teknik adam Kagawa'yı sol kanatta kullanmayı planlıyor.